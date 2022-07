SERIE C – D’Aniello (dirigente Triestina): “Col Catania avevamo gettato le basi per una futura collaborazione ma era difficile per me andare via da Trieste”

Attuale Direttore gestionale responsabile dell’amministrazione finanza e controllo della Triestina, Giuseppe D’Aniello ha avuto la possibilità di far parte dell’ambizioso progetto del Catania di Rosario Pelligra. Lo stesso D’Aniello ha spiegato il motivo del mancato accordo al portale casoriadue.it:

“Mi ha fatto enormemente piacere che il mio nome sia stato accostato ad un club blasonato, soprattutto per i progetti che questa nuova proprietà australiana aveva – ed ha – in seno. Ci siamo incontrati anche a Firenze dove avevamo gettato le basi per una futura collaborazione all’interno del Catania calcio, come direttore amministrativo del club. Ma, per ovvi motivi, anche di incastri contrattuali con il mio attuale incarico alla Triestina a tempo indeterminato, era un po’ difficile andar via da Trieste. Nell’ultimo mese, tra l’altro, abbiamo avuto un cambio di proprietà che ovviamente confida nel mio apporto lavorativo, per proseguire un rapporto di collaborazione nel segno di una certa continuità rispetto a quanto fatto fino ad oggi con loro. Auguro al Catania le migliori fortune: il solo fatto che sia stata intavolata una trattativa in termini procedurali con la mia persona, mi ha reso molto contento anche perché lì avrei avuto la sensazione di ripercorrere le stesse tappe che ho seguito qui a Trieste, con un club che voleva risalire la china. Mai dire mai! Le strade potrebbero ricongiungersi, ma in maniera tranquilla. Sono contento di proseguire con la Triestina”.

