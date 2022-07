SERIE B – L’ex Catania Moro sfida Brunori: “Quest’anno voglio vincere io…”

Nei giorni scorsi l’ex attaccante rossazzurro Luca Moro, autore di 21 reti siglate in rossazzurro prima della cancellazione del Calcio Catania e ora in forza al Frosinone (prestito dal Sassuolo), ha lanciato subito una sfida a Matteo Brunori, bomber del Palermo, per la prossima stagione agonistica in Serie B. “L’anno scorso – ha dichiarato – ha vinto lui, quest’anno voglio vincere io. Ma debbo essere convinto di riuscirci. Non mi pongo mai degli obiettivi ben sapendo, però, che un attaccante deve fare gol, giocare bene lui e l’intera squadra”. Brunori ha risposto così alle parole di Moro: “Fa piacere, mi dà anche qualche motivazione in più. Lui è un giocatore importante, giovane; accetto la sfida molto volentieri. Gli faccio un grande in bocca a lupo, ci vediamo in campo”.

