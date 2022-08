CATANIA: si lavora per cementare il gruppo. Litteri e Boccia, primi test

Da qualche giorno il Catania ha ripreso a sudare a Ragalna per preparare l’inizio del campionato di Serie D 2022/23. Dalla trasferta di San Cataldo i rossazzurri hanno tratto spunti interessanti. Innanzitutto la conferma che qualsiasi avversario proverà a vendere cara la pelle, con il preciso intento di regalarsi una domenica da sogno battendo la corazzata etnea. I festeggiamenti della Sancataldese, anche se in occasione di un banale match di Coppa Italia di categoria, la dicono lunga sull’atteggiamento molto aggressivo e determinato che le squadre adotteranno al cospetto dell’Elefante.

Servirà fare gruppo nel più breve tempo possibile, creare entusiasmo attorno alla squadra, lavorare con intensità e costanza per affinare schemi e meccanismi di gioco. In questo senso conterà il contributo di ogni singolo componente della rosa e dei nuovi arrivati. Negli ultimi giorni, ad esempio, si stanno mettendo sempre più in evidenza Gianluca Litteri e Aniello Boccia. Non hanno preso parte al confronto del “Valentino Mazzola”, ma lavorano sodo nel quartier generale rossazzurro rispondendo presente alla chiamata del mister.

Primi test per due profili assai graditi all’ex allenatore del Giugliano. Boccia, che Ferraro ha avuto il piacere di allenare proprio a Giugliano, conosce bene la Serie D e di lui i tifosi gialloblu campani ricordano la generosità, l’impegno e la spina assicurata sulla fascia di competenza. A Catania avrà un concorrente durissimo ma leale, Francesco Rapisarda, e questo non potrà che incentivare gli stimoli del ragazzo che farà di tutto per mettere in difficoltà Ferraro nelle scelte.

Di Litteri, invece, conosciamo il curriculum e la voglia di gol che per un catanese doc assume un significato ancora più profondo. Intanto ha calato il poker al cospetto della Catania San Pio X, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Non un test probante, ma comunque utile per mettere benzina nelle gambe e aumentare i giri del motore.

