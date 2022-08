FRISENNA: prove di duttilità a Ragalna per il catanese classe 2002

“Desideravo da tanto il momento. Era un sogno per un catanese, per un ragazzino come me. Ma adesso cerco di archiviare la gara e pensare ad allenarmi e dare di più”. Così Giulio Frisenna commentò, un anno fa, l’esordio in Coppa Italia Serie C con la maglia del Catania contro la Vibonese in Calabria. Un momento emozionante, che lo portò a spingere sull’acceleratore nella speranza di ritagliarsi maggiore spazio. In realtà il centrocampista dovette lasciare Catania per non avere raggiunto tale scopo, ma lo staff tecnico rossazzurro intravide in lui un potenziale interessante.

Il Catania SSD, dopo un’attenta valutazione, ha deciso di ripartire anche da Frisenna, inserendolo nel gruppo dei catanesi ed ex rossazzurri pronti a tirare fuori il massimo per risollevare l’Elefante, crollato in Serie D per le note vicissitudini societarie. Cresciuto, appunto, nelle giovanili del Catania ha già collezionato 38 presenze e realizzato 2 reti in D, sommando l’esperienza con il Licata nel 2020/21 e quella con il Città di Sant’Agata nel 2021/22, caratterizzata dall’accesso ai playoff.

Mister Giovanni Ferraro lo sta impiegando in più settori del campo: mezzala, terzino destro e sinistro, centrocampista offensivo. A San Cataldo figurava tra i convocati ma è rimasto in panchina. Nel corso della stagione, comunque, anche Frisenna verrà chiamato in causa. Intanto, prove di duttilità per il ragazzo classe 2002 entusiasta della grande opportunità concessa di contribuire alla rinascita del club rossazzurro.

