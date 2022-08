LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Campagna Abbonamenti, atteso Pelligra. Lavori stadio, ancora nessuna novità”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’edizione locale del quotidiano riporta che “nei prossimi giorni è atteso il rientro in Sicilia del patron Ross Pelligra per lanciare la Campagna Abbonamenti, per la quale i tifosi fremono da tempo perchè vogliono tornare in massa allo stadio in modo da sostenere concretamente il progetto del nuovo gruppo dirigenziale”. Nella sede dell’albergo a Belpasso che ospita lo staff del Catania, “si sta mettendo a punto ogni particolare che verrà illustrato in conferenza stampa”. Allo stadio “Massimino”, intanto, “una ditta specializzata è al lavoro per curare il manto erboso”, in attesa che il Comune possa aggiudicare i lavori per la sistemazione di “tribune, spogliatoi, servizi con fondi comunitari per un totale di quasi 6 milioni di euro”.

