MERCATO: quali protagonisti a Giugliano potrebbero tornare alla corte di Ferraro?

I difensori centrali Ciro Poziello (1990) ed Eric Biasiol (1997); il terzino destro Aniello Boccia (2002); i centrocampisti Roberto De Rosa (1994), Giovanni Ceparano (2002) e Gladestony da Silva (1993); il trequartista Federico Cerone (1985); il terzino Aniello Boccia (2002); l’attaccante Nicolas Rizzo (1993). Tutti profili graditi al tecnico Giovanni Ferraro, il quale li ha allenati con successo la scorsa stagione a Giugliano, e già menzionati dalla nostra redazione lo scorso mese di luglio, indicando tra loro la possibilità che almeno 1 o 2 elementi si trasferiscano a Catania.

Situazione da monitorare e sicuramente il Giugliano non intende smobilitare, nè concedere sconti. Prova ne sia che dei giocatori sopra citati, il solo Cerone non ha rinnovato l’accordo. Difficile liberare qualcuno dalla società gialloblu. Più facile teoricamente arrivare al bomber Cerone, poichè svincolato, e Boccia, il cui cartellino appartiene alla Juve Stabia. Le Vespe gli hanno fatto sottoscrivere il primo contratto da professionista, puntano su di lui in prospettiva ma potrebbero decidere di fargli maturare ulteriore esperienza in D con la formula del prestito. Vedremo.

Mister Ferraro è pronto a suggerire qualche profilo alla dirigenza rossazzurra ma sono diverse le trattative sviluppate con altri calciatori, le valutazioni da fare devono rispettare anche le esigenze di lista del Catania (in cerca di 14 over e 12 under per comporre l’organico).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***