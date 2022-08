LA SICILIA – La Cagnina (Pres. Sancataldese): “Lo stadio sarà pienissimo. Felici ed orgogliosi di ricevere il Catania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Presidente della Sancataldese Ivano La Cagnina sottolinea che ci sarà una cornice di pubblico importante domenica pomeriggio a San Cataldo, in occasione dell’esordio stagionale con il Catania in Coppa Italia Serie D: “Siamo felici ed orgogliosi di ricevere il Catania a San Cataldo, per quello che vuol dire la rinascita di questa gloriosa squadra, che merita la Serie A. Abbiamo vissuto qualcosa di simile per la gara con il Bari 3 anni fa, sempre in Serie D, ma il Catania è qualcosa di particolare. Essere i primi a giocare con il Catania è una cosa eccezionale, lo stadio sarà pienissimo, abbiamo richieste da tutta la Sicilia e non solo da Catania perchè tutti vogliono vedere i rossazzurri”.

