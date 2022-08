LA SICILIA: “Laneri stringe i tempi per Litteri. Bani, tesseramento o congedo?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Catania è ancora una squadra da completare. “Ma il lavoro del Direttore Sportivo Laneri – a tutto campo – fa dormire sonni sereni alla società, al gruppo, allo staff tecnico”. Il dirigente ennese sta stringendo i tempi per portare in rossazzurro un altro catanese, Gianluca Litteri, “che non vede l’ora di esserci in questo gruppo”. In ritiro restano aggregati “il mediano Bani e Vitale che nelle prossime ore potrebbero essere tesserati e annunciati oppure congedati”. Dipenderà “dai movimenti del club e dalle esigenze del tecnico. Il nodo verrà sciolto prestissimo per fare sì che la squadra venga ultimata”.

