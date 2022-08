EX ROSSAZZURRI – Cani: “A Catania c’era un Bergessio in forma strepitosa e Maran grande gestore di uomini”

Nella stagione 2012/13 c’era anche Edgar Cani nella rosa del Catania che giunse all’ottavo posto in Serie A. Annata indimenticabile, sedeva sulla panchina rossazzurra Rolando Maran, attuale allenatore del Pisa. L’ex attaccante rossazzurro ne ha parlato ai microfoni de La Nazione: “Avevamo una squadra che andava da sola. Io giocai poco, ma posso dire che era un grande gestore di uomini. D’altronde la sua carriera parla da sola. Un allenatore molto intelligente. Ha il pieno controllo della situazione e sa che cosa dire. Quando mette in pratica la sua filosofia di gioco, lo fa cercando le migliori qualità dai suoi calciatori, traendone il meglio. Al tempo di Catania aveva la ‘sua’ squadra, ma è una cosa che ho notato anche il seguito. Ha i suoi 14-15 giocatori fissi, il resto ruota. Arrivai a stagione iniziata. Davanti avevo un Bergessio in forma strepitosa ed era difficile trovare spazio, ma facemmo il record di punti per il Catania. Arrivammo addirittura sopra all’Inter. Se penso alla fine che ha fatto la società, mi piange il cuore”.

