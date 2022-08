LA SICILIA: “Sancataldese, col Catania la partita dell’orgoglio verdeamaranto”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

La grande attesa è finita a San Cataldo. In casa verdeamaranto la vigilia di Sancataldese-Catania “è stata resa ancor più elettrizzante dall’ultimo colpo di mercato: 421 giorni dopo torna a vestire la maglia della Sancataldese l’attaccante classe 2000 Raul Torregrossa, protagonista della promozione dall’Eccellenza alla D con 10 gol in 9 presenze, figlio (Lirio, ex bandiera verdeamaranto) e fratello d’arte (Ernesto, attaccante del Pisa). Il calciatore è già a disposizione per uno spezzone”. La partita di oggi viene definita “dell’orgoglio verdeamaranto”, in cui la squadra di casa non farà però “la parte della vittima sacrificale”. Vengono anche evidenziate alcune parole del tecnico Matteo Vullo: «Non è vero che non abbiamo nulla da perdere, possiamo fare bella figura con il Catania. Quella etnea è la squadra più forte, da categorie superiore, con alcuni giocatori che sono stati protagonisti in Serie A ma noi dobbiamo essere pronti a livello mentale e bravi a reggere l’urto sfruttando le occasioni che comunque avremo».

