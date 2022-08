VERSO SANCATALDESE-CATANIA: Catania l’attesa è finita! Rossazzurri in campo con il 4-3-3?

Finalmente ci siamo. A distanza di cinque mesi dalla trasferta di Potenza i rossazzurri tornano ufficialmente a calcare il rettangolo verde in una sfida da dentro o fuori contro i padroni di casa della Sancataldese. L’imprenditore siculo-australiano Ross Pelligra ha rilevato il nuovo sodalizio calcistico etneo restituendo, in virtù di un ambizioso progetto di rinascita, entusiasmo ed aspettative ad un ambiente fortemente scottato dalle precedenti e fallimentari gestioni societarie. Dopo aver ottenuto l’ufficialità della partecipazione al campionato di Serie D Girone I, la controllante del Catania SSD non ha lesinato alcuno sforzo sul fronte del calciomercato, ingaggiando anche tanti interpreti di categoria superiore per dare marcatamente un senso al piano di crescita e sviluppo.

Sulla carta la squadra imbastita dal DS Antonello Laneri e dall’AD Vincenzo Grella non dovrebbe avere rivali. Ma a parlare dovrà essere il campo e spetterà a mister Giovanni Ferraro, artefice della promozione del Giugliano, il compito di tradurre in vittorie gli sforzi profusi dalla proprietà. La sfida di Coppa Italia Serie D del “Valentino Mazzola” di San Cataldo, programmata alle ore 16:00, rappresenterà dunque la prima gara ufficiale del nuovo corso rossazzurro pertanto sarà importantissimo iniziare nel migliore dei modi ed ottenere il passaggio del turno. Le aspettative e l’entusiasmo sono alle stelle ma attenzione a non sottovalutare un avversario che venderà carissima la propria pelle.

Da valutare anche la formazione che i rossazzurri opporranno ai verdeamaranto. Molto probabilmente sarà il 4-3-3 il modulo di partenza. Il giovane Klavs Bethers, unico portiere finora ufficializzato, ha smaltito il disturbo alla spalla e quindi difenderà regolarmente i pali rossazzurri. Per quanto riguarda i terzini, a destra il catanese Rapisarda pare favorito sul neo acquisto Aniello Boccia, mentre a sinistra ci sarà spazio per uno tra Giorgio Chinnici (classe ‘02) e Donart Lubishtani (classe ‘04). Da valutare al centro della difesa chi affiancherà Lorenzini. Se la scelta ricadrà su un under verosimilmente sarà Alessio Castellini il compagno di reparto dell’ex Turris. In caso contrario, dentro l’ex Monopoli Ferrara.

Imbarazzo della scelta a centrocampo dove il sempreverde Francesco Lodi potrebbe essere il faro che illuminerà il nuovo Catania. Accanto al regista di Frattamaggiore, per questioni di regolamento, dovrebbe giocare un giovane tra Giulio Frisenna (‘02) e Mattia Vitale (‘04) a cui affiancare un uomo di maggiore esperienza come Giuseppe Rizzo o Marco Palermo. Da non scartare anche l’ipotesi Cristiano Bani, classe ’99. Out Alessandro Russotto. In avanti quasi certamente ci sarà spazio per il tridente composto da Giovinco, Sarao e De Luca. A seconda delle scelte riguardanti gli Over nei reparti di difesa e centrocampo, però, non si esclude l’impiego del diciannovenne Michele Forchignone.

Vedremo anche quale undici opporrà la Sancataldese di mister Vullo (che in carriera ha giocato prevalentemente con il 3-5-2 ed il 3-4-3), il quale quasi certamente conterà sull’apporto dell’attaccante gambiano Sarjo Seckan (proveniente dall’Eccellenza), del capitano e bandiera Fabio Calabrese (in verdeamaranto dal 2017) nonché del difensore centrale Salvatore Maltese, qualche settimana addietro vicino ad indossare la maglia rossazzurra prima di accettare la corte della formazione nissena.

La sfida di Coppa Italia tra Sancataldese e Catania rappresenterà anche il primo incontro ufficiale tra le due formazioni, visto che i precedenti riguardano soltanto confronti amichevoli, tutti appannaggio esclusivo dei rossazzurri. Dopo alcuni anni di distanza Sancataldese e Catania si incroceranno nuovamente stavolta in una gara dalla rilevanza storica e che rappresenterà anche un antipasto del prossimo campionato di Serie D. Arbitrerà l’incontro il sig. Riccardo Fichera della sezione di Milano coadiuvato dagli assistenti Paolo Vitaggio e Salvatore Damiano, entrambi di Trapani.

Da segnalare inoltre che in caso di parità nel corso dei 90’ regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore. Nessuna copertura televisiva del match che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Unica Sport.

