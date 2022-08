DI MARCO (Sancataldese): “Stiamo preparando al massimo la partita, ci sarà una bella cornice di pubblico”

Anche il difensore della Sancataldese Salvatore Di Marco rilascia alcune dichiarazioni, quando si avvicina il fischio d’inizio del match di Coppa Italia Serie D col Catania: “Acquisiremo al più presto il 100% della condizione. Finalmente si entra nel vivo, non poteva essere meglio di così, contro una squadra che ha giocato in Serie A. Mi aspetto una bella partita sia dentro che fuori dal campo, vista anche la cornice di pubblico che credo ci sarà. La stiamo preparando al massimo, non perchè affrontiamo il Catania ma per essere consapevoli del fatto che dobbiamo prepararci sempre al meglio, allo scopo di ottenere il migliore risultato possibile in ogni partita. Acquisiremo al più presto il 100% della condizione. La partita già parla da sola, spero siano numerosi i nostri tifosi non solo contro il Catania ma in tutte le partite, sostenendoci come hanno sempre fatto”.

