TREPPIEDI (Sancataldese): “Catania? Non poteva esserci esordio migliore, finalmente si gioca”

Così Salvatore Treppiedi, centrocampista della Sancataldese, in vista del confronto con il Catania: “Non poteva esserci esordio migliore affrontando una corazzata. ci faremo trovare pronti. Stiamo svolgendo un bel lavoro, da qualche settimana abbiamo iniziato il ritiro e dopo tanti sacrifici fatti non vediamo l’ora di giocare. Finalmente si gioca”. Motivazioni forti in casa verdeamaranto per l’arrivo del Catania allo stadio “Valentino Mazzola”.

