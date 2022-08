MERCATO: adesso due Over e quattro Under per chiudere il cerchio

Il Direttore Sportivo Antonello Laneri è sempre più vicino al completamento della rosa del Catania. Altre due caselle da riempire per quanto riguarda gli Over, più quattro Under. Nel primo caso si attende l’ufficialità di Gianluca Litteri (a meno di colpi di scena clamorosi) e potrebbe giungere un ulteriore tassello in difesa (Ciro De Franco?). Relativamente agli Under, si cerca di concretizzare il tesseramento di un altro attaccante giovane (come affermato dallo stesso Laneri a mezzo stampa), di un centrocampista (Vitale?), un terzino sinistro e un portiere (Pietro Passador del Pordenone non è l’unico profilo considerato).

