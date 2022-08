STAMPA EMILIANA – Carra: “A Catania la stessa alchimia che riportò in alto il Parma”

“Luca Carra a Catania per tentare di ripetere l’impresa del Parma”, è quanto titola la Gazzetta di Parma a proposito della ripartenza dell’ex dirigente gialloblu dalla Sicilia. L’attuale Direttore Generale del Catania ha guidato la rinascita del club crociato, catapultato dalla Serie D alla A nel giro di soli tre anni. Adesso è impegnato a Catania per risollevare le sorti della società etnea, sicuro che «serve quella stessa alchimia che riportò in alto il Parma». La squadra emiliana vinse il campionato di D tagliando la quota di 85 punti in classifica senza subire sconfitte; l’anno successivo si piazzò al secondo posto in Lega Pro alle spalle del Venezia con 70 punti, vincendo la finale Play Off con l’Alessandria; poi, in Serie B, promozione diretta (72 punti) nella massima categoria collocandosi in seconda posizione (Empoli in vetta) per la firma di un’impresa memorabile.

