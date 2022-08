MERCATO: Ferrara, contratto biennale. Annuale per Alessandro Russotto

La GioSport – Soccer Management di Giovanni Tateo e Valeriano Narcisi ha reso noto nelle ultime ore che il difensore Michele Ferrara, ex – tra gli altri – di Monopoli e Sicula Leonzio, sarà un calciatore del Catania sino al 2024. Firma per il club rossazzurro sino al 2023 anche il centrocampista Alessandro Russotto, ex Altamura cresciuto nelle giovanili dello Spezia. A entrambi, che già si allenano nel ritiro di Ragalna, viene rivolto l’augurio di una grande stagione. Sono i primi pezzi di un Catania che, in vista del campionato di Serie D 2022/23, si prepara ad ufficializzare una lunga lista di atleti, dovendo costruire la rosa da zero.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***