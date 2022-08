UFFICIALE: niente Catania, Maltese va alla Sancataldese

Prime parole da calciatore della Sancataldese per Salvatore Maltese. Ripetutamente accostato al Catania, che sembrava vicino al suo ingaggio, il difensore sarà invece avversario dei rossazzurri nel prossimo campionato di Serie D: “Sono stati giorni e mesi intensi, una sessione di mercato stressante ma non mi piace dire come poteva o come doveva andare. Mi piace dire che sono pronto per questa nuova avventura e darò tutto me stesso per una società che mi ha voluto e cercato dal primo giorno di mercato, aspettandomi e facendo uno sforzo per prendermi a tutti i costi, la Sancataldese mi ha voluto fortemente e più di tutte. Cercherò di ricambiare la stima della società dando tutto me stesso per questa maglia e per questa città, prometto professionalità, impegno e dedizione per i nostri obiettivi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***