CLASSIFICA MARCATORI: settimo sigillo per Lescano, Inglese a -3

Riportiamo di seguito la classifica marcatori del girone C di Serie C quando sono trascorse 10 giornate. Facundo Lescano, bomber che il Trapani ha prelevato dalla Triestina nella sessione estiva del calciomercato, solitario in vetta a quota 7 gol scavalcando Salvatore Caturano, migliore finalizzatore del Potenza. Tra le fila del Catania Inglese si conferma il calciatore più prolifico dopo essere andato in gol anche contro il Foggia allo “Zaccheria”.

7 GOL – Lescano (Trapani)

6 GOL – Caturano (Potenza)

5 GOL – Emmausso (Foggia), Patierno (Avellino), Salvemini (Audace Cerignola), Sounas (Avellino)

4 GOL – Anatriello (ACR Messina), D’Amico (Team Altamura), Gomez (Crotone), Inglese (Catania), Lanini (Benevento), Manconi (Benevento), Musso (Sorrento), Schimmenti (Potenza), Volpicelli (AZ Picerno)

3 GOL – Balde (Giugliano), Cuppone (Audace Cerignola), D’Auria (Potenza), De Rosa (Giugliano), Energe (AZ Picerno), Leonetti (Team Altamura), Maiorino (AZ Picerno), Palumbo (Juventus NG), Perlingieri (Benevento), Silvestri (Trapani), Zigoni (Taranto)

2 GOL – Acampora (Benevento), Berra (Benevento), Bifulco (Trapani), Bolsius (Sorrento), Capanni (Latina), Carpani (Catania), Da Graca (Juventus NG), Di Gennaro (Catania), Fall (Trapani), Fella (Cavese), Giannone (Turris), Gori (Avellino), Kanoutè (Trapani), Luciani (ACR Messina), Njambe (Giugliano), Oviszack (Crotone), Salines (Foggia), Shiba (Taranto), Silva (Crotone), Simonetti (Benevento), Sorrentino (Cavese), Talia (Benevento), Tascone (Foggia), Tumminello (Crotone), Vazquez (Monopoli), Viteritti (Monopoli)

1 GOL – Afena-Gyan (Juventus NG), Amaradio (Juventus NG), Anastasio (Catania), Anghelè (Juventus NG), Angileri (Monopoli), Ardizzone (Taranto), Asencio (Casertana), Battimelli (Taranto), Bernardotto (AZ Picerno), Bianchi (Casertana), Bianchini (Audace Cerignola), Bruschi (Monopoli), Bulevardi (Monopoli), Calvano (Monopoli), Capomaggio (Audace Cerignola), Cardoni (AZ Picerno), Cargnelutti (Crotone), Castorani (Potenza), Celiento (Trapani), Ciotti (Trapani), Ciuferri (Giugliano), Cudrig (Juventus NG), Damian (Casertana), De Francesco (Sorrento), De Paoli (Giugliano), Di Livio (Latina), Dipinto (Team Altamura), Di Pasquale (Crotone), Franco (AZ Picerno), Frisenna (ACR Messina), Gagliano (Audace Cerignola), Galletta (Casertana), Garofalo (ACR Messina), Gatti (Casertana), Ghisolfi (Potenza), Giorgione (Giugliano), Guerra (Juventus NG), Guglielmotti (Catania), Jallow (Audace Cerignola), Jimenez (Catania), Karic (Trapani), Kostadinov (Crotone), Lamesta (Benevento), Lunetta (Catania), Mancini (Casertana), Marranzino (Cavese), Montalto (Catania), Morrone (Turris), Murano (Foggia), Mutanda (Avellino), Onofrietti (Turris), Oukhadda (Benevento), Pace (Monopoli), Pagliai (AZ Picerno), Paglino (Casertana), Papadopoulos (Juventus NG), Pedicillo (ACR Messina), Petito (AZ Picerno), Petrungaro (ACR Messina), Pinato (Benevento), Pugliese (Turris), Quaini (Catania), Rigione (Avellino), Romano (Giugliano), Sainz-Maza (Audace Cerignola), Scaccabarozzi (Turris), Scravaglieri (Latina), Stivanello (Juventus NG), Tascone (Audace Cerignola), Todisco (Sorrento), Toșca (Benevento), Udoh (Trapani), Vano (Avellino), Vazquez (Monopoli), Verna (Catania), Verrengia (Potenza), Visentin (Audace Cerignola), G. Vitale (Cavese), M. Vitale (Crotone), Vitali (AZ Picerno), Zunno (Foggia), Zuppel (Trapani)

