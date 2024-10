CATANIA FEMMINILE: Brunetti in Nazionale Under 15

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Dal Catania Women alla Nazionale Under 15: Josephine Brunetti, difensore centrale classe 2010, ha già svolto il primo allenamento con le azzurre a Tirrenia, presso il Centro Coni, in occasione dello stage che si protrarrà fino a sabato 26 ottobre. Per le 30 atlete selezionate, si tratta di una fondamentale occasione sul piano tecnico e formativo; per il nostro Dipartimento Femminile, diretto da Massimiliano Borbone, è un prezioso riscontro nell’ambito della crescita del movimento. Alla giovane rossazzurra, le congratulazioni di tutto il Catania.

