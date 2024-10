EX ROSSAZZURRI – Falconieri: “Catania, che emozione quel gol contro il Napoli…”

24 maggio 2009. Una data impossibile da cancellare dalla mente di Vito Falconieri, attaccante brindisino che realizzò il suo primo ed unico gol in Serie A indossando la maglia del Catania contro il Napoli, avversario allo stadio “Angelo Massimino”. Fu un pomeriggio di festa ai piedi dell’Etna per i rossazzurri di Walter Zenga che, vincendo 3-1, raggiunsero quota 43 facendo segnare un nuovo record di punti in Serie A, dopo quello stabilito da Pasquale Marino nella stagione 2006/07.

Quello di Falconieri fu un gol bellissimo, vivendo una giornata splendida. Oggi ha 38 anni di età e milita nel Real Squinzano, formazione neo promossa in Prima Categoria, e ricorda proprio quel gol ai microfoni di salentonews.com: “E’ stata un’emozione indescrivibile, non è da tutti fare goal in quel modo. Mi ricordo che mister Zenga mi diceva sempre “quando hai la palla tra i piedi calcia sempre, perchè con il tiro che hai fai goal”. Mi ricordo quel momento, mi arrivò la palla sul piede sinistro e non ci pensai due volte a calciare in porta. Un’altra cosa che ricordo è il mio esordio in Serie A contro il Lecce, non potrò mai dimenticarlo: debuttare in casa con tutta la mia famiglia presente è un’emozione che non potrò mai dimenticare”.

VIDEO: gli highlights di Catania-Napoli

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

