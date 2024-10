GIOVANILI CATANIA – Primavera: la squadra di Biagianti pareggia a Potenza

Pari a reti bianche per l’under 19 rossazzurra sul campo del Potenza: in archivio una gara complessivamente equilibrata, con i ragazzi allenati da Marco Biagianti vicini al gol in almeno tre occasioni nella ripresa. Per i lucani, che mantengono la porta inviolata per la quinta giornata consecutiva, è il primo pareggio dopo quattro vittorie in altrettante gare. Per il Catania, che viene da una serie di risultati positivi interrotta dalla sconfitta di Gubbio, un punto per ripartire con il quinto posto a quota 8. Sabato 26 ottobre, a Nesima, sfida al Catanzaro.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, quinta giornata

Sabato 19 ottobre 2024 – Stadio “Rigamonti-Pio XI” di Muro Lucano (Potenza)

Potenza-Catania 0-0

Potenza: 1 Galiano; 2 Iavarone (31°st 13 Gorrasi), 3 De Falco (VK), 4 Sanchirico, 5 Scognamiglio (K), 6 Passiatore, 7 Troise, 8 Petti, 9 Ragone, 10 Ponziglione (20°st 17 Casella), 11 Persichini (25°st 18 Martorano). A disposizione: 12 Catalano; 14 Martoccia, 15 Nastri, 16 Onorato, 19 Vitale, 20 Ernesto, 21 Schiattarella, 23 Fumo, 24 Cappiello. Allenatore: Tramutola.

Catania: 1 Torrisi; 2 Allegra, 3 Ciniero, 4 Parco (28°st 15 Maugeri), 5 Doni (10°st 13 Sechi), 6 Nania, 7 Privitera (K), 8 Ursino, 9 Corallo (VK) (37°st 18 Paradiso), 10 Coriolano, 11 Cutispoto (10°st 17 D’Emilio). A disposizione: 12 D’Agata; 14 Bonaccorso, 15 Maugeri, 16 Fascetta, 19 Nastasi, 20 Capuana, 21 Pelleriti. Allenatore: Biagianti.

Tempi di recupero: pt 1’; st 4’.

Ammoniti: Doni, Ciniero, Nania (C).

Arbitro: Antonio Salvatore (Moliterno).

Assistenti: Michele Saporito (Potenza) ed Alessandro Coviello (Potenza).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***