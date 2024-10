EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Faggiano-Toscano connubio perfetto, Catania destinato a campionato di vertice”

L’ex calciatore del Catania Francesco Millesi parla del connubio Toscano-Faggiano e del momento che stanno vivendo i rossazzurri, ai microfoni di tuttoc.com:

“Faggiano e Toscano lo ritengo un connubio perfetto, parliamo di due persone professionali che sanno fare calcio a un livello altissimo. Credo che per il Catania siano un valore aggiunto. Anche loro hanno un organico importante e stanno facendo bene, la società ha investito tanto come l’Avellino, queste sono squadre che devono lottare per il primato perché non è facile vedere stadi pieni come il Massimino e il Partenio. Il Catania sta vivendo un buon momento. Quando vai a Foggia e riesci a pareggiare vuol dire che sei vivo e stai sul pezzo. Non è mai facile ribaltare una partita, se lo fai non è per demerito dell’avversario ma per bravura della squadra. Quando hai questi pregi sei destinato a fare un campionato di vertice”.

