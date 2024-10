VERSO CATANIA-LATINA: Carpani ok. De Rose, chance per un inserimento nella lista dei convocati?

E’ iniziata la settimana di lavoro che porta il Catania a sfidare domenica il Latina al “Massimino”. Per l’occasione vedremo se ci saranno notizie positive dall’infermeria. Di certo non è ancora giunto il momento di riavere a disposizione Sturaro e Di Tacchio. De Rose, che ha già iniziato il percorso di recupero, potrebbe avere invece qualche chance di essere quantomeno inserito nella lista delle convocazioni. Dipenderà dalle prossime valutazioni dello staff medico.

Giustamente non bisogna affrettare i tempi di recupero, assicurandosi che l’ex Cesena sia considerato al 100% abile ed arruolabile. Sarebbe importante riaverlo a completa disposizione in vista di un trittico di partite che vede il Catania impegnato, in un lasso di tempo brevissimo, con Latina, Turris e ACR Messina. C’è, poi, da valutare l’affaticamento muscolare che ha costretto il difensore Celli a dare forfait a Foggia. Carpani, out allo “Zaccheria” a seguito di una dissenteria, torna disponibile per domenica.

