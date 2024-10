GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15, risultati odierni. Messina travolto, otto gol al Ragusa Boys, pareggiano i ragazzi di Alfonso

Dopo il pareggio a reti bianche della Primavera del Catania a Potenza, in campo oggi le squadre del settore giovanile rossazzurro impegnate nei tornei Under 17 e Under 15 nazionali e regionali. Ecco di seguito riportati i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, quinta giornata

Messina-Catania 0-3: la formazione allenata da Giovanni Costanzo s’impone grazie alla tripletta di Mannino;



Under 15 Serie C – Girone D, quinta giornata

Messina-Catania 0-7: il successo dei giovani diretti da Umberto Fabiano è firmato da Cavallaro, autore di una doppietta, e da Rafaraci, Bottino, Timpanaro, Cristaldi e Caputo;



Allievi Elite Under 17 – Girone B, quarta giornata

Catania-Ragusa Boys 8-4: per i ragazzi di Francesco Russo, doppiette di Racca, Dugo e Castorina e gol di Sciuto e Runza;



Under 15 Regionali – Girone D, quarta giornata

Catania-Sport Club Palazzolo 2-2: per la squadra guidata da Ivan Alfonso, reti di Catania e Fisichella.

