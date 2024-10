VERSO FOGGIA-CATANIA: nuovo banco di prova per i rossazzurri. Le ipotesi di formazione

Catania in cerca di continuità. Stanno bene i ragazzi di mister Toscano, attesi da un nuovo banco di prova impegnativo. Avversario il Foggia allo stadio “Zaccheria”, che tradizionalmente ha regalato tante volte bocconi amari al Catania. Basti pensare che su 27 gare giocate a Foggia, solo in tre occasioni i rossazzurri sono usciti vittoriosi dal confronto, subendo 35 gol (solamente 15 all’attivo) e riportando 13 sconfitte, più 11 pareggi. Inoltre si giocherà in un clima particolare dopo la notizia della tragica morte dei tre giovani tifosi rossoneri.

Gli ultrà della Curva Nord foggiana hanno sottolineato di presenziare sugli spalti in maniera sobria e rispettosa, si preannuncia dunque uno stadio silenzioso, pronto a stringersi nel dolore della comunità e delle famiglie delle vittime, onorando la memoria di chi non c’è più. Mister Toscano ha sottolineato in sala stampa l’importanza di estraniarsi da quel che accadrà fuori dal campo, concentrandosi unicamente sul rettangolo verde, allo scopo di proseguire la strada intrapresa.

Non sarà semplice contro un avversario motivato, che proverà a risollevarsi con la cura Capuano, da qualche settimana alla guida del Foggia. Come riportato nei giorni scorsi, De Rose ha iniziato il suo percorso di recupero, avvicinandosi al rientro in campo ma bisogna ancora attendere. Confermate anche le assenze arcinote di Di Tacchio e Sturaro, out pure Celli per un affaticamento muscolare mentre torna a disposizione Bethers dopo gli impegni con la Nazionale Under 21 lettone. Toccherà ancora ad Adamonis difendere i pali rossazzurri.

Per il resto, provando ad ipotizzare la formazione di partenza del Catania (3-5-2), Ierardi, Di Gennaro e Castellini verrebbero confermati nel trio difensivo con Guglielmotti e Anastasio sulle fasce, utilizzando Luperini, Verna e Carpani in mezzo al campo, D’Andrea e Inglese in avanti. Non si può escludere l’impiego dal 1′ di Jimenez, decisamente in palla nelle ultime partite, oppure di qualcuno tra i vari Quaini, Montalto, Stoppa, Raimo e Lunetta. Le scelte definitive del tecnico calabrese sulla formazione anti Foggia potrebbero dipendere anche dalle condizioni del terreno di gioco dello “Zaccheria”, che non si preannunciano al meglio.

Ricordiamo che a dirigere l’incontro sarà il sig. Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Luca Lisi (Firenze) e Davide Merciari (Rimini). Quarto ufficiale Andrea Ancora (Roma 1). Non è prevista la copertura televisiva gratuita della partita, visibile su Sky/NOW.

