LA GAZZETTA DELLO SPORT – Grella: “Gli intoppi ci hanno rafforzato, la squadra in campo funziona”

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport cita alcune dichiarazioni del vice presidente ed amministratore delegato del Catania Vincenzo Grella: “In estate abbiamo vissuto un momento difficile ma in società abbiamo lavorato sodo, ognuno con le proprie competenze, però uniti e desideroso di far migliorare l’assetto di una società giovane che ha voglia di crescere per riportare la città ai massimi livelli. Gli intoppi ci hanno rafforzato e non certo liquefatto. La squadra in campo funziona perché il direttore Faggiano ha costruito un organico di giocatori che hanno una notevole cultura del lavoro e mostrano un senso di appartenenza che i tifosi hanno subito notato e gradito”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***