LA GAZZETTA DELLO SPORT – Toscano: “Organico competitivo, restiamo umili ma determinati”

La Gazzetta dello Sport, nell’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro, parla di Domenico Toscano come di un caposaldo che ha più volte meritato un percorso ai piani più alti per preparazione, professionalità e gestione di un organico che cura nei particolari con un carisma che anche il pubblico ammira. “Il Catania, grazie alla regia di Grella e all’esperienza di un direttore del calibro di Faggiano, ha costruito un organico competitivo. Lottiamo per fare il massimo, il verdetto lo darà il campo al di là del nostro nome blasonato e delle aspettative. Le mie sicurezze sono la dirigenza, il direttore, il gruppo, la città. Restiamo umili ma determinati perchè i margini di miglioramento sono enormi”, le parole di Toscano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***