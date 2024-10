LA SICILIA – Ierardi: “Siamo una squadra completa, pubblico rossazzurro da pelle d’oca. A Foggia ci sarà da lottare su ogni pallone”

Il difensore del Catania Mario Ierardi riassume il momento del Catania, concedendo un’intervista a La Sicilia:

“Dopo qualche acciacco sono rientrato con grande vigore. Siamo riusciti a sfruttare le occasioni create, a differenza di Giugliano. Il Catania è costruito per tentare di vincere, sappiamo quali sono le indicazioni dell’allenatore, i reparti lavorano tanto per mettere in pratica la sua idea di calcio e mentalmente sappiamo che ogni gara va affrontata con una concentrazione elevatissima”.

“Foggia? Non sarà un confronto facile, giocheremo in un ambiente molto determinato. Capuano è un allenatore che tiene a far bella figura. Ci aspetterà un confronto molto acceso in cui si vince magari non con il bel gioco ma con la voglia di lottare su ogni pallone. L’intesa con Di Gennaro e Castellini? I braccetti devono aiutare in fase difensiva e offensiva, ci stiamo trovando bene, i risultati lo confermano”.

“Benevento la più forte del girone? Per il momento è in cima, dimostrando continuità. Noi sicuramente siamo nel gruppo delle concorrenti, vogliamo essere competitivi e lottare. Dovremo essere noi a determinare il cammino della squadra da qui alla fine. Non guardiamo la classifica, siamo una squadra completa con 23-24 potenziali titolari, chi va in campo fa bene sempre segnando a volte anche gol decisivi”.

“Il pubblico di Catania? Quasi 20mila spettatori allo stadio non li trovi quasi da nessuna parte. Questo ci trasmette una carica pazzesca, agli avversari pesa questo entusiasmo. Ho la pelle d’oca quando entro in campo per il riscaldamento. Vivere di persona l’ambiente che mi avevano descritto da categoria superiore è ancora più coinvolgente”.

