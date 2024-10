LA SICILIA: “Carpani, il jolly con il fiuto del gol”

Elogi per Gianluca Carpani. Il quotidiano La Sicilia lo descrive come un “tuttocampista che sa fare tante cose e bene”. “Questo ragazzo che nel mercato estivo fu il primo a sbarcare in Sicilia segnando l’inizio del nuovo corso targato Daniele Faggiano, gioca, segna e fa segnare. Segna da trequartista, da mezzala, svolgendo il ruolo con grande determinazione. Carpani ha una capacità di inserimento da attaccante puro, queste doti non si possono allenare, lui sente la porta e sa dove andrà a finire il pallone”, si legge nell’articolo di Andrea Cataldo.

“Così ha fatto contro l’Altamura, si è buttato dentro l’area di rigore e ha fatto esplodere lo stadio. E’ un agonista prezioso, quando è in campo il Catania non perde. E’ un faticatore, uno con 7 polmoni, un motorino sempre acceso. E dove lo metti sta. In più, sa fare gol. Ma resta umile”: «Posso fare ancora di più», alcune delle parole di Carpani riprese dalla conferenza stampa post gara.

