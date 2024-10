LA SICILIA: “Catania, gruppo concentrato. Bethers in campo con la Lettonia U21”

“Il primo allenamento settimanale è filato via liscio tra la soddisfazione per il successo ottenuto sull’Altamura e la concentrazione da mantenere alta per preparare la trasferta di Foggia”, riporta La Sicilia. “Il tecnico Toscano ha come al solito tenuto tutti a rapporto e non ha fatto tanta fatica nel chiedere il massimo impegno a un gruppo concentrato sulla rincorsa verso le zone ancor più prestigiose della classifica”, si legge.

Ieri tra gli assenti – rientrerà in sede giovedì – il portiere Klavs Bethers, “che nel pomeriggio era impegnato con la Nazionale Under 21 della Lettonia nel match di qualificazione agli Europei di categoria e si è misurato con il San Marino. Successo per 3-0 per i lettoni, il portiere del Catania è stato impiegato dal minuto 81 in poi. Premio alla professionalità e alla crescita del ragazzo, rientrato in campo dopo l’infortunio subito a Giugliano”, evidenzia l’articolo a firma di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***