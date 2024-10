QUI CATANIA: Curva Nord e Curva Sud, vicinanza alla comunità foggiana

La notizia del tragico incidente stradale che ha portato alla morte di alcuni giovani tifosi del Foggia, al rientro dalla trasferta di Potenza, ha spinto numerose tifoserie italiane ad esprimere segnali di vicinanza nei confronti della comunità foggiana. I rappresentanti del tifo organizzato del Catania hanno fatto altrettanto, preparando alcuni striscioni all’esterno dello stadio “Angelo Massimino”: “Vicino alla foggia ultras e alle famiglie delle vittime” (Curva Nord), “Anime legate ad una meravigliosa storia, sarete per sempre goccia di memoria. R.I.P” (Curva Sud). Domenica, peraltro, si giocherà proprio Foggia-Catania. Si erano sparse voci di un possibile rinvio della partita che, in realtà, verrà disputata regolarmente ma nessun tesserato del club rossonero rilascerà dichiarazioni fino al fischio d’inizio della gara, in rispetto delle vittime.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***