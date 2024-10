LATINA: a Catania in panchina mister Spiridigliozzi? Ha affrontato la Primavera di Biagianti

Era Vincenzo Maiuri il primo nome nella lista del Latina per la sostituzione dell’esonerato Pasquale Padalino, poi però l’interessamento della Cavese ha cambiato le carte in tavola con Maiuri approdato sulla panchina degli aquilotti, dove aveva già allenato in passato. Domenica pomeriggio, a Catania, se non ci saranno ancora novità a stretto giro, allenerà la squadra laziale Igor Spiridigliozzi, tecnico della Primavera che lo scorso anno con i giovani nerazzurri ha sfiorato i playoff disputando un eccellente girone di ritorno.

In questa stagione ha affrontato proprio l’Under 19 del Catania, a Nesima. Gara che si concluse 1-1 e vide il Latina avanti di un gol con Pepaj (rigore) fino al 92′, quando la squadra di Biagianti pervenne al pareggio grazie alla rete di Parco. Latina che mise in difficoltà l’undici rossazzurro e, nella classifica del girone B, attualmente è alle spalle del Catania a quota 7 punti, a -1 dagli etnei.

A breve, in ogni caso, il Latina assumerà un nuovo allenatore per la Prima Squadra, ricollocando il tecnico laziale nella Primavera. In tal senso nelle ultime ore si parla con maggiore insistenza del profilo di Roberto Boscaglia.

