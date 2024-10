UFFICIALE: Latina, Boscaglia nuovo allenatore

In attesa di novità entro la prossima settimana, era pronto a sedere sulla panchina del Latina domenica, a Catania, il tecnico della Primavera Igor Spiridigliozzi. La società nerazzurra però, nelle ultime ore, dopo avere incassato il no di Vincenzo Maiuri, ha anticipato i tempi per assumere un nuovo allenatore, individuando il profilo di Roberto Boscaglia che guiderà gli ultimi allenamenti della squadra in vista del match del “Massimino”, affiancato dal vice Antonello Capodicasa.

56enne di Gela con quasi 400 panchine tra i professionisti, 219 delle quali in Serie B, Boscaglia ha raggiunto l’accordo con il Latina. Riparte dopo avere allenato Akragas, Alcamo, Nissa, Trapani, Brescia, Novara, Virtus Entella, Palermo, Foggia e Ancona collezionando in carriera cinque promozioni: due dall’Eccellenza (Alcamo e Nissa), una dalla Seconda Divisione Lega Pro (Trapani), una dalla Prima Divisione Lega Pro (Trapani), una dalla Serie C (Virtus Entella). Nel 2009, sulla panchina del Trapani in Serie D, granata secondi a -1 dal Milazzo ma ripescati in Seconda Divisione Lega Pro.

