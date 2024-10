QUI CATANIA: Toscano mescola le carte, Inglese verso il ritorno in campo dal 1′

Si avvicina un trittico di partite molto importanti per il Catania, che ha la possibilità d’incrementare sensibilmente il bottino di punti. Con Latina, Turris e Messina i rossazzurri scenderanno in campo tre volte nel giro di una settimana, e in due di queste occasioni, lo faranno tra le mura amiche. A cominciare da domenica contro il Latina.

Mister Toscano, facendo leva sulle qualità di una rosa ampia, mescolerà ancora le carte in vista del match. Vedremo se a centrocampo ci sarà spazio per il ritorno in campo dal 1′ di Carpani ma, soprattutto, in avanti si dovrebbe registrare l’impiego dall’inizio di Inglese, attuale migliore finalizzatore della manovra etnea. L’attaccante nato a Lucera ma di origini abruzzesi finora ha segnato quasi sempre da subentrato, ma domenica potrebbe prendere inizialmente il posto di Montalto. Da stabilire anche chi lo affiancherà tra Stoppa e D’Andrea, entrambi alla ricerca del primo centro stagionale.

