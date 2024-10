PAROLA AI TIFOSI – i cuGGini: “Il Catania si perde nella Boscaglia. In attacco, a parte Inglese, più fumosi di Via Plebiscito u sabato sira…”

“Tifosi sfegatati del Catania, tentiamo di commentare le vicende rossazzurre con liscìa”. Si definiscono così i cuGGini che, via social, si sono espressi in questi termini, con il consueto ausilio del dialetto catanese, dopo la sconfitta interna maturata contro il Latina:

“Il Catania si perde nella Boscaglia, dove mister Roberto iamma una bella pattita trappola determinando il passo falso per la squadra di casa, azziccata come un alunno al quale il professore impietoso cala un palo mastodontico. Naturalmente non c’è bisogno di fare le cucche e gridare alla catastrofe, ma è indubbio che questa partita sia stata valutata male, gestita male e giocata altrettanto male.. In attacco, apparte Inglese, se si pigliano uno per uno sono più fumosi di Via Plebiscito u sabato sira, troppo troppo poco per una squadra che finora ha dato sfoggio di capacità ben al di sopra di quelle mostrate oggi, perché la squadra ha sempre finora dimostrato di sapere uscire gli attributi nonostante l’assenza di tutto il centrocampo e, è sempre bene ricordarlo (sempre!), una rosa costruita a metà visto che l’opera di Faggiano è stata interrotta sul più bello causa inspiegabile sgavitation. Ora, visto ca u rialu all’autri ciu facisturu, almeno fino a Natale pensate anche a noi tifosi e ciccamu di non peddiri chiù. AVANTI E FOZZA CATANIA!”.

