MICALE: “Il Catania ha resuscitato un morto. A Torre del Greco servirà impegno. Adamonis-Bethers? Bisogna decidere su chi puntare”

Riportiamo alcune considerazioni di Angelo Micale, ai microfoni di Telecolor, sul Catania dopo la prima sconfitta casalinga riportata contro il Latina:

“C’è stato molto da sbadigliare durante la partita. Bisogna per forza di cose adoperare delle frasi fatte che nel calcio sono un must. Il Catania ha staccato la spina ma forse già da qualche partita non è più quello di un tempo. C’è qualcosa che non funziona, non trovando delle soluzioni soprattutto a centrocampo dove la squadra soffre. A meno che non trova un avversario che concede un pò di spazi. Quando, invece, incontra squadre che si mettono lì a difendere diventa molto complicato per il Catania. Aggiungiamo il fatto che qualcuno ha staccato anche la concentrazione, ad esempio lo stesso Di Gennaro che la settimana scorsa aveva dichiarato l’importanza di giocare con la testa, purtroppo proprio lui ha avuto una mancanza di concentrazione che ha portato al gol del Latina. Bisogna far passare questo periodo in qualche maniera e sperare che il Catania riesca a recuperare al più presto dei giocatori che sono fondamentali a centrocampo, perchè alcuni giocatori non riescono assolutamente a tenere determinati ritmi”.

“Benevento in vetta? Non mi preoccuperei così tanto del Benevento. Le squadre di Auteri – non me ne voglia Auteri, nè il vice Cassia – hanno di solito un certo calo in una fase del campionato. La preoccupazione in questo momento arriva dall’Avellino, che dopo essersi liberato di Pazienza e buona parte della dirigenza ha trovato la situazione ideale in questo momento ed è diventato una vera e propria macchina da guerra. Non dimentico il Trapani, sicuramente una buona squadra dal centrocampo in su ma se in difesa non acquista qualche giocatore mi sa che non arriverà neanche nelle prime cinque posizioni”.

“Vogliacco? Arbitro scadente, ma non è certamente sua la colpa se il Catania ha perso la partita. Il Catania ha perso perchè non ha avuto nessun tipo di reazione, a differenza di Foggia. Una volta subito il gol, devi pur tentare di fare qualcosa. Il Catania ha sbagliato soprattutto il secondo tempo, perchè normalmente il Catania può anche sbagliare l’approccio ma poi riesce sempre a riprendere in mano le sorti della partita, questo non è accaduto assolutamente domenica ed è arrivata una sconfitta inopinata. Non ci si aspettava un crollo del genere contro quella squadra in quel momento, riuscendo a fare resuscitare un Latina praticamente morto, che ha giocato la sua partita per quello che gli ha permesso di fare il Catania”.

“Dualismo Bethers-Adamonis? Toscano ha sempre detto di avere due titolari, un’altra di quelle frasi fatte nel calcio. In realtà bisogna fare una scelta, decidere su chi puntare. Probabilmente lui aveva già puntato, se non fosse stato per quel fallo assassino a Giugliano, su Bethers. Fra l’altro Bethers ha risposto domenica, perchè quello che poteva fare contro il Latina lo ha fatto”.

“Meno male che la gara è finita, adesso si dovrebbe pensare alla prossima partita mostrando quello che non hanno fatto vedere contro il Latina. Torre del Greco, poi, è un altro di quei campi dove non non ti aspetteranno con rose e fiori. O si impegnano, oppure corrono il rischio di fare una figura ancora più magra e barbina rispetto a quella con il Latina davanti a circa 17mila spettatori che tifavano soltanto per il Catania”.

