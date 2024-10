VERSO TURRIS-CATANIA: i corallini chiamano a raccolta i tifosi, il riscatto rossazzurro passa da una prova autoritaria

La Turris viene da due vittorie ed un pareggio nelle ultime tre partite, dunque attraversa un momento abbastanza positivo in termini di risultati, ma in queste ore circola la notizia che la squadra allenata da Mirko Conte dovrebbe ricevere una nuova penalizzazione in classifica dopo il precedente -1, in quanto la società corallina non avrebbe versato i contributi nell’ultimo bimestre. Indiscrezioni che turbano l’ambiente e rendono incandescente il clima in vista del confronto di giovedì sera con il Catania allo stadio “Amerigo Liguori”.

Attraverso un comunicato a firma dello staff tecnico e del gruppo squadra della Turris, vengono chiamati a raccolta i tifosi: “Con il presente comunicato dichiariamo con fermezza che cercheremo di estraniarci da tutte le problematiche connesse agli aspetti societari e di convogliare tutte le nostre energie fisiche e mentali al raggiungimento dell’obbiettivo salvezza. Ora più che mai abbiamo bisogno di una componente importante per raggiungerlo: il tifo, la nostra gente. Vi chiediamo già dalla gara di giovedì di starci vicino e di supportarci per il solo bene della Turris che è e resta un bene esclusivo della città, abbiamo bisogno di voi!”, si legge nella nota pubblicata da tuttoturris.com.

Ci sarà sportivamente da battagliare, giovedì, allo stadio “Amerigo Liguori”. Se a Torre del Greco le acque sono agitate, a Catania fa ancora discutere il clamoroso passo falso casalingo dei rossazzurri contro il Latina. Il Catania troverà un avversario disposto a vendere cara la pelle offrendo una prova d’orgoglio sul campo, l’auspicio è che la formazione di Toscano ritrovi lo smalto di qualche settimana fa riscattando con autorità lo scivolone di domenica.

