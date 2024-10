SERIE C – Merola (Pescara): “C’era l’interesse di Catania e Trapani, non mi muovo neanche a gennaio”

L’attaccante del Pescara Davide Merola ha messo a segno i suoi primi gol stagionali, contribuendo a fare le fortune degli abruzzesi nel girone B di Serie C. Ai microfoni di Rete8 ne approfitta per tornare sulle richieste di mercato risalenti alla sessione estiva del calciomercato: “Ho fatto un’operazione per la pubalgia, ora finalmente sto bene anche se non sono al 100%. Sono contento di essere rimasto. C’era l’interesse di Catania e Trapani come sanno tutti, ma anche l’interesse di non muovermi da Pescara, Serie C per Serie C. Non nascondo che avrei dato la disponibilità ad andar via solo per una categoria superiore. Per fortuna sono rimasto a Pescara, ora mi godo il momento e a gennaio anche se mi chiamassero dalla B non andrei via da Pescara”.

