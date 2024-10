LA SICILIA – Verna: “Siamo migliorati tanto ma possiamo ancora dare di più per essere competitivi”

Il centrocampista del Catania Luca Verna concede un’intervista al quotidiano La Sicilia, analizzando il momento attraversato dalla squadra dopo dieci giornate di campionato:

“Rispetto alle prime battute della stagione siamo migliorati tanto perchè eravamo una squadra nuova e stiamo conoscendo meglio le caratteristiche dei compagni. Il fatto di giostrare a centrocampo con più uomini e altrettante soluzioni non ci fa avvertire cambiamenti. Con un centrocampo diverso cambia il fatto che magari agisci con due play rispetto a un registra e a due mezzali. C’è una maggiore facilità di palleggio e diventiamo più pericolosi in attacco”.

“Primo gol al Massimino dopo la rete siglata a Giugliano? Ci proverò. Non solo un goleador, devo dare più un apporto di sostanza al gioco, magari assaporerò qualche gioia personale che serve alla squadra. Latina? Quando si cambia il tecnico le gare diventano ancora più difficili, di solito cambiare allenatore porta ad una reazione, si rimescolano un pò le carte. Sarà in ogni caso una sfida difficile“.

“Giocare al Massimino davanti a 18mila persone con un sostegno che non rallenta mai è una bella sensazione. Questa sensazione si avverte in campo e, magari, nei momenti di difficoltà incide. Quando salvi un pallone in difesa, recuperi palla in mediana, fai una giocata positiva avverti l’urlo di chi ti sostiene. E’ un valore aggiunto che ci carica“.

“Lotta al vertice? Ora c’è il Benevento avanti, il Cerignola è una buona squadra, l’Avellino ha un complesso importante, c’è il Trapani e non dimentico il Picerno che propone un buon calcio. Noi ancora non abbiamo espresso al massimo la nostra forza, con un un potenziale che deve emergere. Possiamo crescere, dare di più per essere competitivi. Siamo una squadra forte, tutti di potenziali titolari, e anche chi entra dalla panchina può fare la differenza. Per vincere il lavoro quotidiano, la concentrazione, la cura dei particolari ti danno più forza creando una mentalità insieme ad un gruppo unito“.

