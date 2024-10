SERIE C – Antonini (pres. Trapani): “Dal Monopoli al Catania, settimane di fuoco. Abbiamo allestito la squadra più forte del campionato”

Valerio Antonini, presidente del Trapani – una delle dirette rivali del Catania in chiave promozione – interviene in sala stampa guardando con fiducia al prosieguo della stagione dopo la cinquina inflitta all’Audace Cerignola in campionato. Ecco quanto evidenziato:

“Se le cose cominciano ad andare come devono andare, se i giocatori si passano la palla come gli è stato detto più volte di fare da inizio stagione, vedremo molte cinquine da qui alla fine dell’anno. Adesso ci aspetta un ciclo di partite importanti. A cominciare dalla difficile trasferta di Monopoli, poi avremo l’Avellino in infrasettimanale e sarà una sfida molto complicata, il Giugliano in trasferta, il Catania sia in Coppa Italia che in campionato. Ci aspettano settimane di fuoco dove solo una squadra concentrata, con grande voglia di fare riuscirà ad uscirne vincente”.

“Sono convinto più che mai che abbiamo allestito la squadra più forte del campionato e che a questa squadra serva solo la voglia di stare insieme all’interno del gruppo. Credo si stia creando qualcosa d’importante, lo noto dagli atteggiamenti tra di loro entrando negli spogliatoi a fine partita. Io voglio che i giocatori capiscano che sono qua per vincere il campionato, non per arrivare secondi. Chi non mi dimostrerà di essere all’altezza di una squadra che vuole vincere il campionato sarà attenzionato in ottica mercato a gennaio”.

