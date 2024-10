SPORT CATANESE – Futsal: Meta Catania, buona la prima in Champions League

Esordio europeo in Champions League con vittoria della Meta Catania. Buona la prima del Main Round davanti a 2000 persone festanti al PalaCatania (con il sostegno di una settantina di ultras della Curva Nord) al cospetto dei lussembuerghesi del Differdange. Tante occasioni e sprechi sotto porta nel primo tempo contro un avversario duro e coriaceo, ben chiuso dietro ed insidioso nelle ripartente.

Chance per andare a segno a beneficio di Pulvirenti, Podda, Arillo e Musumeci ma non riuscendo a scardinare il muro ospite. Da evidenziare anche un rigore per i lussemburghesi (Reis) neutralizzato da Tornatore. Nella ripresa la stoccata, l’unico vero errore del Differdange con Pulvirenti che vola verso la porta e deposita in rete facendo esplodere il PalaCatania. Match che sale di intensità, con Timm tra i pali a neutralizzare due occasioni per gli avversari ed il penalty fallito da Carmelo Musumeci.

Nel finale la stoccata e l’urlo di Bocão, pallone in rete e gara chiusa. Vittoria sofferta ma importante. Oggi, giovedì 24 ottobre, ore 20:30 la seconda sfida contro gli.austriaci del Linz per continuare a sognare l’Elite Round. Per l’occasione al palazzetto ci sarà una nutrita spedizione del Catania FC, saranno in 21 tra giocatori e dirigenti ad assistere al match.

VIDEO: gli highlights della partita

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***