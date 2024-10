SERIE C: Catania secondo club con più ammende ricevute nel girone C

Sabato scorso, in occasione del confronto casalingo con il Team Altamura, il Giudice Sportivo ha deciso di sanzionare con ben 2mila euro il Catania Football Club per cori offensivi ed insultanti “nei confronti di tifosi di altra società”, come riporta il comunicato ufficiale. Somma che si aggiunge alle 4.700 euro di ammenda inflitte al Catania nelle precedenti apparizioni.

Secondo una speciale classifica stilata da mondorossoblu.it, la sanzione comminata al club etneo nel precedente turno di campionato vale il secondo posto per il Catania tra le società più multate nel girone C di Serie C. Prima posizione, invece, per l’ACR Messina mentre il Foggia, prossimo avversario in campionato, occupa il terzo gradino del podio. Juventus Next Gen, Potenza e Sorrento sono per adesso gli unici a non avere riportato sanzioni di natura economica.

Questa la classifica nel dettaglio:

Messina – 8.700 € Catania – 6.700 € Foggia – 5.700 € Taranto – 5.300 € Avellino – 3.600 € Casertana – 3.100 € Cavese – 3.000 € Crotone – 2.500 € Turris – 2.400 € Latina – 1.900 € Trapani – 1.600 € Picerno – 1.200 € Giugliano – 800 € Monopoli – 800 € Audace Cerignola – 500 € Benevento – 300 € Team Altamura – 200 € Juventus Next Gen – 0 € Potenza – 0 € Sorrento – 0 €

