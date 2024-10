VERSO CATANIA-LATINA: Ndoj torna al “Massimino”, Bocic squalificato. Sfida speciale per il D.S. catanese Patti

La presenza di una clausola che prevedeva il rinnovo automatico del contratto in caso di promozione in Serie B, poche apparizioni in maglia rossazzurra dopo essere approdato sotto l’Etna a gennaio. Stiamo parlando di Emanuele Ndoj, centrocampista nato proprio a Catania ma di origini albanesi: 12 gettoni di presenza tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff condite da un assist in rossazzurro. Esperienza durata pochi mesi, nel corso dei quali Ndoj non ha lasciato il segno, nel contesto di una squadra che ha incontrato molte difficoltà lungo il percorso, vincendo comunque la Coppa Italia di categoria.

Il ragazzo veniva da un lungo periodo d’inattività e non è mai riuscito ad acquisire una condizione fisica pienamente soddisfacente. A fine stagione ha lasciato la Sicilia, decidendo di sposare il progetto Latina. Neanche qui, però, al momento le cose vanno nel migliore dei modi. “Mi sento molto meglio, sto cercando di migliorare giorno dopo giorno, ancora non sono al top della forma però sono pronto a dare una mano alla squadra. Il passato è passato, bisogna guardare avanti. Sono qui perchè ho sentito subito la fiducia della società, sono venuto a Latina per rilanciarmi. Avevo bisogno di stimoli”, le parole rilasciate poco tempo fa da Ndoj, che domenica farà ritorno proprio a Catania, ma da avversario, dopo avere scontato un turno di squalifica a seguito di un’ingenua espulsione rimediata nel match perso 5-0 contro il Benevento.

Non sarà della partita, invece, per squalifica l’attaccante Milos Bocic, che il Catania ha ceduto in prestito proprio al Latina subito dopo avere lasciato Taranto, a seguito delle note vicissitudini del club pugliese. In nerazzurro ha giocato fino a questo momento 9 gare, realizzando 2 assist. Si preannuncia un match dal sapore particolare, infine, per il Direttore Sportivo dei pontini Matteo Patti.

Volto catanese della dirigenza, Patti ha lasciato il calcio giocato cinque anni fa vantando oltre 100 presenze in Serie C con esperienze in piazze come Cosenza, Avellino, Ancona, Casertana, Ancona, Acireale, Brindisi, Catanzaro e Sambenedettese, tra le altre. Patti in carriera ha ricoperto il ruolo di difensore e non ha mai vestito la maglia del Catania. Lo scorso anno venne accostato come possibile nuovo diesse del Catania dopo l’addio di Antonello Laneri.

L’allora allenatore del Latina Daniele Di Donato commentò in questi termini i rumors: “Matteo è una persona molto intelligente con cui ho il piacere di lavorare. Per me è stata una scoperta positiva, abbiamo fatto tutto insieme e ci sentiamo cinque volte al giorno. Mi fa piacere se il suo profilo interessa ad altre società perché significa che sta facendo bene, ma lui è concentrato sul Latina perché lo vede come un figlio che sta crescendo”.

