QUI CATANIA: Adamonis insegue il record stagionale di “clean sheet”

Se il Catania non ha ancora subito alcuna rete allo stadio “Angelo Massimino” dopo 10 giornate di campionato, il merito è anche di Marius Adamonis. Domenica arriva il Latina ai piedi dell’Etna e l’estremo difensore lituano farà di tutto per continuare a mantenere inviolata la propria porta tra le mura amiche. Se sarà così, per Adamonis si tratterebbe in questa stagione del quarto “clean sheet” (partita conclusa senza incassare reti).

Qualcosa che darebbe ulteriore convinzione nei propri mezzi e fiducia sia al portiere che alla squadra di mister Toscano. Nelle primissime gare stagionali stava difendendo autorevolmente i pali del Catania Klavs Bethers, ad oggi fermo proprio a 4 “clean sheet”. L’infortunio di quest’ultimo ha, poi, spianato la strada al portiere classe 1997, determinato fino in fondo a proteggere al meglio la porta del Catania nelle prossime partite. Superando, magari, quota 15 gare senza subire gol, record che Adamonis ha stabilito la scorsa stagione difendendo i pali del Perugia tra girone B di Serie C e playoff.

