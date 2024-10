LA SICILIA: “Inglese è già un esempio per il gruppo”

“Roberto Inglese con tre gol realizzati in 8 gare è il capocannoniere del Catania. E’ lui il volto più luminoso della squadra rossazzurra plasmati in estate dal D.S. Daniele Faggiano”, riporta La Sicilia. “L’ex Parma è un uomo silenzioso, pacato. Ha vissuto una carriera ricca di palcoscenici di prestigioso e durante il suo percorso professionale ha acquisito una maturità fuori dal comune. A Catania è sbarcato nelle ultime ore di mercato e, in poco tempo, ha acquisito lo status di leader”, si legge.

“Tutti i compagni lo osservano con rispetto, quasi devozione. Roberto non è tipo che parla tanto, ma è già un esempio per il gruppo. Per come si allena durante la settimana e per come sa gestire i momenti della gara. E’ a Catania in missione, gli è stato chiesto di riportare il club tra i cadetti, e lui vuole completare il suo lavoro entro l’estate prossima”, evidenzia l’articolo a firma di Andrea Cataldo.

