“VOGLIAMO VINCERE”: il messaggio dei tifosi in vista della gara di Avellino

Ieri pomeriggio, presenti in buon numero i tifosi rossazzurri allo stadio “Angelo Massimino” per assistere agli allenamenti del Catania. In vista della trasferta di Avellino, la società ha aperto le porte dell’impianto sportivo etneo facendo in modo che la squadra ricevesse tutto il calore possibile per affrontare al meglio una sfida delicata. Carica di entusiasmo e adrenalina in più per un Catania che, lo ricordiamo, in terra irpina non potrà beneficiare del sostegno dei supporter residenti alle pendici dell’Etna per effetto del provvedimento restrittivo del Prefetto di Avellino.

“Vogliamo vincere”, questo lo striscione esposto dai tifosi rossazzurri presenti in Tribuna A. Messaggio che rispecchia la stessa filosofia calcistica e mentalità del tecnico Domenico Toscano, il quale ha sempre dichiarato di avere l’intento di trasmettere alla squadra la voglia di fare risultato su qualsiasi campo. Ci si attende un atteggiamento propositivo sabato al “Partenio-Lombardi”, nel contesto di una partita che mette in palio punti importanti sia per il Catania che per l’Avellino.

VIDEO: allenamento a porte aperte al “Massimino”

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***