AVELLINO-CATANIA: prevista nuova restrizione in trasferta per i tifosi rossazzurri

Sabato pomeriggio il Catania affronterà l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”. In quella occasione è previsto un nuovo divieto di trasferta stagionale per i tifosi etnei dopo Caserta, Foggia e Crotone.

L’Osservatorio, con il contributo dei componenti dell’organismo collegiale valutando gli indici di rischio connessi alla gara, ha formalmente rinviato alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive per l’individuazione di adeguate misure di rigore. Non è ancora ufficiale il provvedimento, ma quasi certamente i tifosi rossazzurri residenti nella regione Sicilia non potranno recarsi in Campania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***