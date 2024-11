LA SICILIA: “Catania, basta un successo per rinvigorire gli animi. Avellino, attesa in città e allenamenti a porte chiuse”

«Inutile guardare la classifica adesso, lo faremo alla fine». Il pensiero del diesse Daniele Faggiano “è un invito che i tifosi ovviamente disattendono visto che sabato il Catania giocherà ad Avellino. La gara è stata anticipata alle 15 per l’impegno successivo in Coppa, perchè martedì si rinnoverà il braccio di ferro col Trapani ancora al Massimino”, riporta La Sicilia.

“A Catania – visto che la squadra ha cancellato un periodo di crisi di risultati – basta un successo per rinvigorire gli animi, specie adesso che Benevento e Avellino hanno pareggiato e i rossazzurri hanno recuperato due punti su avversarie dirette in vista proprio del confronto in Irpinia”, si legge. “Occhi puntati sulle strategie dell’allenatore e su possibili rientri in organico dopo gli infortuni”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

In casa Avellino, invece, “il tecnico Biancolino ha deciso di blindare la squadra per tutta la settimana: programmati allenamenti rigidamente a porte chiuse per non fare trapelare mosse e idee da mettere in pratica contro i rossazzurri. Un particolare in più che conferma quanto sia sentita la gara per i padroni di casa. Si prevede un afflusso record, ma questo è una tradizione quando arriva un ‘nome’ importante come il Catania”.

