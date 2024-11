Qualche settimana fa il vice presidente del Catania Vincenzo Grella si era così espresso pubblicamente, con riferimento alla possibilità di acquisire il logo del Calcio Catania: “Tornerà dove deve stare. Il club deve seguire una procedura per riaverlo, a me dispiace dirlo ma la mia sensazione è che qualcuno si sia approfittato di questa nostra voglia di prenderlo, essendo visto un pò come un obbligo verso la città. Quando prendo il caffè la mattina il signore mi ricorda sempre di prendere il logo, ogni giorno dico le stesse cose. Mi dà un pò di fastidio che qualcuno si approfitti del fatto che noi abbiamo un presidente che ha investito tanti soldi, perchè non deve passare il messaggio che allora ogni cosa deve costare il triplo, però rappresenta un dato di fatto”.

Adesso, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia, si evince che “nelle prossime ore emergerà qualche particolare in più sul tentativo che ha il club di riappropriarsi del logo originario del Catania 1946. Un punto di orgoglio per la città e per la tifoseria, visto che c’è la possibilità di ricevere dal Tribunale un simbolo della storia del calcio cittadino. Si procederà con un’asta, ma il Catania ha già formulato un’offerta. Si attendono sviluppi”.

