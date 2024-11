STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Il Catania sta restituendo Inglese al calcio italiano”

Sul piano dei singoli, un aspetto positivo di queste prime 13 giornate del Catania è rappresentato dalle prestazioni di Roberto Inglese. La testata nazionale TuttoMercatoWeb.com parla così del suo apporto in maglia rossazzurra finora:

“L’attaccante classe 1991 dopo aver conosciuto la tribuna nella fase finale della sua esperienza al Parma ed essere tornato in campo lo scorso anno a Lecco, agli ordini di Toscano si sta riscoprendo giocatore decisivo. Non solo sul piano realizzativo, viste le cinque reti già messe a segno che ne fanno il bomber della squadra, ma anche sul piano della continuità dato che nelle 11 presenze finora messe a referto la metà lo hanno visto titolare in una squadra che punta dichiaratamente all’altissima classifica. Inglese in estate appariva a molti una scommessa, ma probabilmente non per Daniele Faggiano che dopo averlo avuto a Parma lo ha voluto di nuovo alle falde dell’Etna. Vedendo decisamente più in là di tanti”.

